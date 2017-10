Yonne : Qui s'en prend aux chats d'Epineuil ?

Cette commune de 650 habitants collée à Tonnerre est réputée pour son vin. Mais ces derniers temps, on parle surtout de ses chats qui disparaissent.

Il y a un an et demi, déjà, une dizaine de matous, appartenant à plusieurs personnes, avait disparue. Et cela recommence. Depuis deux semaines, une habitante est sans nouvelles de deux de ses chats, Krispy et Grisou. Et ces faits qui se répètent ne semblent pas être le fruit du hasard.

C'est en rentrant de ses vacances que Michel découvre son vieux matou allongé dans son jardin: "Je pense qu'il a été perforé par une balle de 22 long rifle dans le côté. Deux jours après, l'autre a aussi disparu." Des cas qui s'additionnent à la dizaine de chats disparus l'an dernier. Dont les deux de Charlène, disparus le week-end de Pâques il y a un an et demi: "Jamais on ne les a retrouvé. il n'y a pas eu que les nôtres. On se pose beaucoup de questions."

Les faits se produisent dans le même quartier, sur le haut d'Epineuil où deux matous viennent de disparaitre, il y a deux semaines. Nicole, qui possède douze chats, s'emporte:" C'est de la violence gratuite, c'est que des chats , alors on les tue." Michel ne comprend pas: "Je suis en colère, ils font partie de la famille.Je me demande qui serait assez cornichon pour flinguer un chat "

Des faits similaires ont déjà eu lieu il y a plus d'un an.

Christelle d'Epineuil © Radio France - Bruno Blanzat

Il y a un an et demi, les faits s’étaient stoppés, après une première réunion dans la commune et l'enquête des gendarmes. Mais voilà que cela recommence. Françoise Savie-Eustache est le maire d'Epineuil: "On suit l'affaire de près, elle est de nouveau dans les mains de la gendarmerie. Les gendarmes ont une piste. il faut que ça cesse."

En attendant, Christelle, dont les chats sont introuvables depuis deux semaines, arpente les rues de la commune toute la nuit.

Le reportage de Bruno Blanzat