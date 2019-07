Yonne : trois blessés graves dans deux accidents de la route

Les routes de l'Yonne ont été le théâtre de deux accidents graves, ce vendredi matin, dans l'Yonne.

Deux blessés graves à Montréal

Le premier s'est produit peu avant 7h à Montréal dans l'avallonnais, sur la D 957 en direction de Montbard. Une voiture arrêtée à un stop a été percutée par l'avant -gauche par un autre véhicule. Selon les premiers éléments des enquêteurs, le conducteur de la seconde voiture aurait fait un refus de priorité parce qu'il aurait été gêné par le soleil.

Quatre personnes ont été blessées dont deux grièvement. Il s'agit des occupants de la seconde voiture : un homme 75 ans et sa passagère. L'homme a été transporté à l’hôpital d'Avallon en état d'urgence absolue. La femme a été transportée par hélicoptère vers le CHU de Dijon. Dans l'autre véhicule, la conductrice, âgée d'une cinquantaine d'année, et son fils de 16 ans ont été légèrement blessés et transportés jusqu'au centre hospitalier d'Auxerre.

Une cycliste percutée par un camion à Béon

Un autre accident s'est produit à Béon, ce vendredi matin, peu après 7h, sur la D 943 en direction de Joigny. Une cycliste âgée d'une soixantaine d'année a été percutée par un poids lourd qui tentait de la dépasser. Selon les premières constations, un premier camion était en train de dépasser la cycliste quand un second poids lourd s'est engagé. La victime, qui faisait très souvent ce trajet à vélo, est dans un état grave et a été transportée inconsciente vers l’hôpital d'Auxerre.