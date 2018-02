Il y a un blessé grave et un blessé léger.

Auxerre, France

L' accident s'est produit ce mardi après-midi vers 14h30 dans le bois des poilis au lieu dit "les loisons".

Lors du tronçonnage, un arbre fendu a éclaté avant de tomber sur les deux bûcherons. Le plus sérieusement touché souffre de fractures aux jambes et aux bras. Les deux hommes ont été transportés tous les deux au centre hospitalier d'Auxerre. Une quinzaine de pompiers d'Auxerre, de Joigny et d' Aillant sont intervenus pour leur venir en aide.