Yonne : un barbecue aux amendes à Auxerre !

Rassemblement en plein air interdit au delà de six personnes, même pour un barbecue !

Les contrôles seront renforcés ce weekend pour éviter les rassemblements à plus de six et interdire la consommation d'alcool sur la voie publique. Mercredi à Auxerre, 23 personnes s'étaient regroupées près de la maison de quartier des Piedalloues, boulevard des Pyrénées. Le barbecue s'est terminé par la visite de la police. Grillés par les grillades, tous les participants ont été verbalisés pour rassemblement interdit.