Un grave accident de la route s'est produit ce samedi en début d'après midi dans le Jovinien sur la Départementale 606. Un personne est décédée et quatre autres sont blessés. Une déviation a été mise en place par le Département.

Yonne : un mort et quatre blessés dont deux graves dans un accident entre Villevallier et Joigny

Un nouveau drame s'est produit sur les routes de l'Yonne ce samedi après-midi. Un choc frontal a eu lieu vers 14 heures 20 entre Villevallier et Joigny sur la RD606. Un premier bilan fait état d'une personne décédée et de quatre blessés dont deux grièvement. Il y a 24 sapeurs-pompiers sur les lieux et une déviation est mise en place.

Un mort et quatre blessés

Le choc a été violent. Il s'est produit en début d'après-midi vers 14 heures 20 entre deux voitures selon les sapeurs pompiers. A l'intérieur d'un premier véhicule se trouvait une conductrice d'une soixantaine d'années qui est décédée. Elle n'a pu être réanimée par les secours. Selon les gendarmes les trois autres personnes à l'intérieur du véhicule seraient des membres de sa famille. Les pompiers ont dû les désincarcérés pour leurs porter secours.

Dans le second véhicule se trouvait une seule personne, la conductrice. Les pompiers font état de deux blessés légers et de deux blessés en urgence absolue sans que l'on sache précisément si il s'agit des passagers de la première voiture ou de la conductrice du second.

On ne connaît pas encore les causes de cet accident mais une enquête va être ouverte indiquent les gendarmes.

Une déviation mise en place

Une déviation a été mise en place vers 16 heures par le Département afin de faciliter l'intervention des 24 sapeurs pompiers sur place mais aussi, par la suite, nettoyer la route.

Vous devez sortir entre le rond-point de Cézy et Saint-Julien-du-Sault pour emprunter la D3 et cela dans les deux sens de circulation. - capture écran Google Maps

Si vous êtes amenés à prendre la D606 entre Auxerre - Sens ou Sens - Auxerre : vous devez sortir entre le rond-point de Cézy et Saint-Julien-du-Sault pour emprunter la D3 et cela dans les deux sens de circulation.