Yonne : un octogénaire dans un état grave après avoir été renversé par une camionnette

Un octogénaire Icaunais a été héliporté ce vendredi soir à l'hôpital d'Auxerre. Un peu plus tôt, en fin de matinée, il a été renversé par une camionnette à Tonnerre. Malgré la faiblesse de l'impact, le pronostic vital de l'homme était, ce vendredi soir, engagé.

Un homme de 87 ans a été gravement blessé après avoir été renversé ce vendredi matin à Tonnerre. D'abord pris en charge à l'hôpital de Tonnerre, son état s'est aggravé et l'octogénaire a dû être héliporté à l'hôpital d'Auxerre en début de soirée.

L'accident s'est produit vers 11h15 avenue de la gare. Pour une raison encore inconnue, cet habitant d'Ancy-Le-Franc est descendu du trottoir et est passé derrière une camionnette. Le conducteur de celle-ci, en pleine manœuvre, ne l'a pas vu et l'a percuté à faible allure. L'octogénaire est alors tombé, et s'est blessé à l'arrière de la tête. A l'arrivée des secours il avait perdu connaissance. Dans un premier temps le SMUR l'a transporté à l'hôpital de Tonnerre, mais peu avant 19 heures l'homme a été héliporté sur l'hôpital d'Auxerre. Son pronostic vital était, ce vendredi soir, toujours engagé.