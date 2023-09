Yonne : un père et son fils envoyés en prison après une rixe à Sens

En comparution immédiate jeudi, le tribunal de Sens dans l'Yonne a décidé d'envoyer en prison un père et son fils, jugés coupables d'avoir porté des coups contre trois autres personnes la semaine dernière. C'est au départ le vol d'une sacoche qui provoque cette escalade.

ⓘ Publicité

Des blessures importantes

Des proches de la victime cherchent à régler son compte au voleur puis c'est l'entourage de celui-là qui s'en mêle. Dans la soirée jeudi dernier, avenue de la Marne à Sens certains des protagonistes commencent à se battre. ll y a plusieurs blessés pour lesquels un médecin prescrira de 10 à 50 jours d'ITT (interruption temporaire de travail), il faut dire que certains sont porteurs d'objets, une chaise, une bouteille notamment. "On n'est pas dans un phénomène de bande, ni de rivalité communautaire", assure la procureure de la République Colin. C'est grâce à une vidéo prises par un témoin anonyme que les enquêteurs ont pu identifier les auteurs de cette rixe.

Deux coupables connus de la justice

L'auteur des faits les plus graves est un père de famille de 41 ans, boxeur à Sens et chef d'entreprise. Lors de l'audience, il a reconnu les coups, mais pas d'avoir commis des violences "en réunion". Pour cet homme connu de la justice, le parquet avait requis quatre ans de prison ferme. Le tribunal a prononcé une peine d'un an ferme assorti de deux ans de prison avec sursis et une interdiction de paraître à Sens. Son fils, âgé de 19 ans, lui aussi connu de la justice était en état de récidive pour violences volontaires. Il écope d'une peine de neuf mois de prison ferme assorti de quinze mois de prison avec sursis. Deux autres participants aux violences, mineurs, avaient été identifiés. L'un d'eux a été placé en foyer.