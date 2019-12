Yonne : Un trafic de stupéfiants démantelé dans le secteur de Toucy en Puisaye

Après plusieurs semaines d'enquête, les policiers et gendarmes sont intervenus cette semaine à Toucy pour démanteler un trafic de résine de cannabis. Dix personnes ont été interpellées, cinq seront jugées ce vendredi après-midi dans le cadre d'une comparution immédiate à Auxerre

Toucy, France

Cela faisait plusieurs mois que la Communauté de Brigade de Toucy soupçonnait l'existence d'un trafic de stupéfiants dans le toucycois. Après des surveillances physiques et des écoutes téléphoniques , les enquêteurs ont pu mettre au jour un trafic de résine de cannabis en plein centre ville de Toucy. Selon le parquet d'Auxerre, ce trafic est évalué à environ huit kilos de résine de cannabis écoulés chaque mois sur le secteur de Toucy.

Une opération judiciaire a été déclenchée le 10 décembre. Quatre-vingt gendarmes ont été mobilisés dans une opération qui a conduit à l'interpellation de dix personnes et à l'audition de près de 70 consommateurs. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue.

Ce vendredi sept d'entre elles dont deux mineurs seront déférés au parquet . les cinq majeurs seront jugés cet après-midi dans le cadre d'une comparution immédiate.

Notez que lors des perquisitions quatre kilos et demi de résine de cannabis, 4 300 euros en liquide, quatre armes dont un fusil d'assaut ont été saisis.

Ce nouveau démantèlement d'un trafic de stupéfiants en Puisaye fait suite à d'autres opérations judiciaires du même ordre dans l'auxerrois et l'avallonnais. Le parquet d'Auxerre précise que" les services d'enquête de l'Yonne et la juridiction d'Auxerre sont très mobilisés pour lutter contre tous ces trafics qui révèlent des enjeux de santé et de sécurité publiques majeurs dans l'Yonne".