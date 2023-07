Yonne : une enfant de douze ans couverte de bleus, les parents condamnés

"Elle a été trouvée à l'extérieur du domicile familial devant la porte fermée, en pleurs, angoissée, apeurée. Cette enfant a fait forte impression aux forces de l'ordre venues interpeller son beau-père", raconte l'avocate de la partie civile lors de l'audience au tribunal correctionnel de Sens (Yonne). La présidente complète la description en rapportant les commentaires des enquêteurs : "une pauvre gamine, toute petite, toute maigre, avec de vieux vêtements. Quand son beau-père arrive, elle est terrifiée."

ⓘ Publicité

Des ecchymoses sur toutes les parties du corps

Ce sont les preuves accumulées par son enseignant, dans une école de Sens, qui conduisent la police à ouvrir une enquête : des bleus réguliers, sur toutes les parties du corps. Une petite fille qui ne va que rarement à la piscine, la mère trouve toujours des excuses différentes. Une petite fille qui continue de porter un masque après la pandémie, son maître découvre qu'il y a des bleus en dessous. Cette année scolaire, l'élève aura raté, en cumulé, plus de 6 semaines de classe.

Les cheveux rasés à la tondeuse

Aux enquêteurs, l'enfant raconte que son beau-père lui a rasé les cheveux. "Pourquoi vous l'avez fait ?" interroge la présidente. "Elle avait des poux. C'était pour qu'elle ait de plus beaux cheveux. Elle était contente, elle a dit merci", explique le prévenu. Mais à l'école, la petite en pleurait.

Le déni avant les aveux

En garde à vue la mère avoue "des claquinettes", mais pas de violence. "Elle est maladroite, elle n'arrête pas de tomber", "c'est ce qu'on entend toujours", commente la partie civile. Le beau-père reconnaît "des tapes sur la tête pour la réveiller" et aussi avoir un jour découpé et jeté son doudou.

La procureure s'insurge contre ces adultes qui ont multiplié les stratagèmes pour dissimuler les traces "afin d'échapper le plus longtemps possible à leur responsabilité". La preuve, quand un jour la mère met un coup de martinet, le beau-père lui explique qu'ils vont avoir "des problèmes". Face à la pression du tribunal, la mère finit par lâcher ces mots "oui, je reconnais, j'ai tapé ma file. J'ai sans doute reproduit ce que j'ai vécu. Je veux apprendre à être parent".

Peine de prison

Le compagnon de la maman est condamné à un an de prison ferme et maintenu en détention à l'issue de l'audience. La mère, elle, écope de deux ans de prison avec sursis et le retrait de l'exécution de l'autorité parentale. Ces deux adultes actuellement sans travail devront payer solidairement à cette enfant la somme de 4.000 euros pour le préjudice moral et physique subi.