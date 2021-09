Yonne : une jeune femme décède dans un accident sur l'autoroute A6

Une jeune femme d'une vingtaine d'années est décédée ce vendredi en début de soirée au cours d'un accident sur l'A6. Elle aurait percuté un second véhicule par l'arrière. Une enquête est ouverte.

Une femme de 21 ans est décédée durant l'accident. Une seconde, âgée de 35 ans, a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital d'Auxerre. (photo d'illustration)

En début de soirée, dans l'Yonne, un grave accident de voiture s'est produit sur l'autoroute A6, près d'Appoigny. Une femme est décédée, une seconde est légèrement blessée.

Selon les gendarmes, une femme de 21 ans, qui circulait dans le sens Paris-Lyon a percuté l'arrière d'une seconde voiture. La jeune femme, qui n'était pas originaire de l'Yonne, est décédée. La conductrice du second véhicule, une femme de 35 ans, choquée, a été conduite à l'hôpital d'Auxerre. On ignore, pour l'instant, les causes de l'accident. Inattention ou condition météorologique ? L'accident s'est produit vers 18h20, alors qu'un orage, accompagné de fortes pluies, balayait l'auxerrois.

Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de l'accident. Des dépistages d'alcool et stupéfiants sont en cours indiquent les gendarmes.