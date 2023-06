Youtube ferme la chaîne du vidéaste toulousain d'extrême-droite Papacito

YouTube France a annoncé dans un communiqué avoir clôturé, ce vendredi, la chaîne du vidéaste d'extrême droite Papacito, après plusieurs avertissements. "Le harcèlement et le cyberintimidation ne sont pas autorisés sur YouTube et nous avons des règles claires qui interdisent les contenus dans lesquels des insultes ou des menaces sont proférées de manière répétée ou malveillante à l'encontre d'individus", a expliqué YouTube France dans son communiqué. Papacito avait déjà été banni de Twitter en 2021.

L'influenceur, qui a grandi à Plaisance-du-Touch près de Toulouse, a diffusé deux vidéos s'en prenant au maire de Montjoi, un petit village du Tarn-et Garonne. L'élu a dû être placé sous protection policière à la suite de menaces de mort consécutives à ces diffusions.

Menaces de mort

Christian Eurgal, 75 ans, maire sans étiquette de Montjoi, commune de 190 habitants, a été placé sous protection fin mai après avoir reçu des menaces de mort par mail, sur la messagerie téléphonique de la mairie et sur les réseaux sociaux. Depuis, le parquet de Montauban a ouvert une enquête. Ces menaces ont commencé après la diffusion d'une longue vidéo réalisée par Papacito qui s'en prend à l'élu, en le qualifiant de "fouine" qu'il faudrait chasser du village.

Dans cette vidéo vue plus de 478.000 fois sur Youtube, l'influenceur prend le parti d'un éleveur de porcs du village, en litige avec son voisin britannique sur l'utilisation d'un chemin. Papacito, qui avait déjà effectué une première vidéo sur l'affaire il y a quelques mois, accuse Christian Eurgal d'avoir favorisé le propriétaire britannique aux dépens de l'éleveur, ce que réfute l’élu.

Papacito déjà visé par une enquête

Papacito n'en est pas à sa première polémique : en juin 2021, le parquet de Paris a ouvert une enquête le concernant pour "provocation" au meurtre . Il avait diffusé une vidéo sur YouTube, dans laquelle il simulait le meurtre d'un mannequin portant un tee-shirt "Je suis communiste". Des images qui avaient été qualifiées d' "appel au meurtre" par le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, mais qui avaient reçu le soutien d'Eric Zemmour.

Libération avait aussi dénoncé les pratiques du YouTubeur en juin dernier, pour des attaques répétées envers l'un de ses reporters, spécialisé dans la couverture de l'extrême droite. Papacito n'a cependant jamais été condamné et s'inscrit dans la mouvance de plusieurs YouTubeurs, dénonçant une France qui "perd ses valeurs", "se gauchise" et se "féminise", propageant sur YouTube des idées de droite radicale, assises sur un discours viriliste et provocateur.