Deux jeunes hommes de 21 ans sont morts ce dimanche 10 juillet au soir sur la Nationale 88, dans un choc frontal entre deux voitures à Yssingeaux, en Haute-Loire. L'accident, très violent, a blessé six personnes dont cinq grièvement.

Haute-Loire : deux morts et cinq blessés graves dans un accident de la route à Yssingeaux

La soirée du 10 juillet 2022 a tourné au cauchemar sur cette portion de la Nationale 88 qui traverse Yssingeaux, en Haute-Loire. Un accident entre deux voitures a tué deux personnes et en a blessé six autres.

Un choc frontal entre deux voitures

Le choc s'est produit aux alentours de 18h30, à la sortie du centre-ville d'Yssingeaux, du côté du Puy-en-Velay. Deux voitures se percutent frontalement. Dans celle qui roulait en direction du Puy-en-Velay, quatre jeunes hommes. Deux d'entre eux avaient 21 ans, ils sont morts dans l'accident. Les deux autres, âgés de 22 ans, sont grièvement blessés.

Dans la voiture qui arrivait en face, direction Saint-Étienne, il y avait également quatre personnes, âgées elles de 63 à 70 ans. L'une d'elles est légèrement blessée, les trois autres sont lourdement touchées.

Tous les blessés ont été dispatchés entre les hôpitaux du Puy-en-Velay, de Saint-Étienne, et de Lyon. Les opérations de désincarcération et de sécurisation ont mobilisés 35 sapeurs-pompiers, douze gendarmes et 5 agents de Direction Interrégionale des routes.

Une portion de route en travaux

Le tronçon de la N88 sur lequel a eu lieu l'accident a été fermé une partie de la soirée de dimanche. Il s'agit d'un tronçon de route en travaux, où la vitesse est limitée à 70 kilomètres à l'heure et où il n'y a pas de glissière de sécurité entre les deux sens de circulation. Le parquet de Haute-Loire ouvre une enquête pour tenter de comprendre les circonstances de l'accident.