Yutz : un policier municipal renversé après un refus d'obtempérer

Rue de la République, ce jeudi matin, vers 9h15, un automobiliste conduit à vive allure. Il est repéré par un motard de la Police municipal de Yutz, qui le somme de s'arrêter. Il refuse et renverse le fonctionnaire lors d'une manœuvre dangereuse, rue des Romains, puis prend la fuite.

Le policier municipal est aussitôt pris en charge par des collègues et des agents des espaces verts de la ville. La maire, Clémence Pouget s'est également rendu sur place et indique sur son compte Facebook, qu'elle a pu échanger quelques instants avec la victime, avant son transfert à l'hôpital.

Sur ce réseau social, l'élue salue la réactivité des secours et dénonce, je la cite, " des individus de plus en plus violents qui prennent pour cibles, des élus, des agents publics ou encore les forces de l'ordre ". La maire de Yutz espère " une réponse pénale exemplaire ".

L'automobiliste qui a fauché ce policier municipal s'est rendu de lui-même au commissariat de Yutz, où il a été placé en garde à vue.