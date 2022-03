Yvan Colonna, le berger corse devenu ennemi public n°1 puis symbole du combat indépendantiste

Yvan Colonna est mort lundi soir à l'hôpital de Marseille à l'âge de 61 ans, 3 semaines après son agression par un codétenu à la prison d'Arles. L'indépendantiste corse purgeait une peine de prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998. Sa famille n'a souhaité faire aucun commentaire et demande à ce que son deuil soit respecté.

La voie de l'indépendance choisie très tôt

Yvan Colonna, né d'un père corse et d'une mère bretonne, avait quitté la Corse à l'adolescence, pour Nice, avec sa famille. Sur la Côte d'Azur, il commence des études pour devenir professeur d'éducation physique, comme son père, Jean-Hugues Colonna, devenu député socialiste des Alpes-Maritimes en 1981, puis conseiller au ministère de l'Intérieur. Yvan Colonna lui choisit de revenir rapidement dans l'île de ses racines. Il a un peu plus de 20 ans quand il s'engage pour l'indépendance de la Corse. A l'époque, la police soupçonne le berger de Cargèse d'être un membre actif du Front de libération nationale Corse (FLNC). Lui assure n'avoir été qu'un "militant politique".

L'homme le plus recherché de France pendant 4 ans

Sa vie bascule après l'assassinat de Claude Erignac, préfet de Corse, abattu à Ajaccio en 1998. Les premiers suspects sont arrêtés 15 mois plus tard et désignent Yvan Colonna comme le tireur. L'indépendantiste prend alors le maquis pendant 4 ans jusqu'à son arrestation en juillet 2003 près d'Olmeto, en Corse-du-Sud, en plein procès Erignac. Suivent trois procès et une condamnation à la perpétuité. Yvan Colonna a toujours clamé son innocence.

Son agression déclenche une série de manifestations en Corse

Le 2 mars dernier, à la prison d'Arles, il est violemment étranglé par un co-détenu condamné pour terrorisme. Yvan Colonna "a mal parlé du prophète" explique l'homme pour justifier son geste. Il était depuis hospitalisé dans le coma. Son agression avait déclenché plusieurs semaines de violences dans l'île mais lundi soir, quelques manifestants se sont simplement rassemblés à Bastia et Ajaccio. "Personne ne mérite de mourir dans ces conditions", a réagi Bruno Questel, député LREM de l’Eure. "Si la loi avait été appliquée et Colonna rapproché, ce drame ne se serait pas produit", affirme de son côté Michel Castellani, député Libertés et Territoires de la 1ère circonscription de Haute-Corse, qui demandait comme beaucoup de Corses le rapatriement dans l'île des prisonniers politiques.