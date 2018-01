Le Conseil d'État examine ce vendredi le statut pénitentiaire d'Yvan Colonna, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac et qui demande la levée de son inscription sur le registre des détenus particulièrement signalés (DPS).

Selon son avocat, Patrice Spinosi, "Ce statut de DPS est un statut qui doit être provisoire".

Yvan Colonna, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1998, est placé sous ce statut de DPS depuis 2003 et est incarcéré à Arles.

"Aucun élément ne justifie ce statut"

« Aujourd’hui le statut de DPS est justifié par l’administration pénitentiaire uniquement au regard des faits qui ont justifié la condamnation d'Yvan Colonna et donc il n’y a aucun élément nouveau qui vient justifier le maintien de ce statut ».

Maître Patrice Spinosi, « le statut de DPS doit être un statut provisoire » Copier

"Yvan Colonna ne présente aucune difficulté, il n’a jamais tenté de s’évader donc nous soutenons que ce statut n’a plus vocation à être maintenu ". Dans ces conditions, l'avocat demande au Conseil d’État de le lever, ce qui permettrait de demander le rapprochement d’Yvan Colonna et son incarcération à Borgo.

Maître Patrice Spinosi, « ce que nous attendons c’est une réaction politique » Copier

« A côté de la réaction juridique que prendra le Conseil d’Etat, ce que nous attendons c’est une réaction politique. On a vu cette semaine lors des discussions avec les élus corses que les membres du gouvernent ont relevé qu’il n’y avait pas d’obstacle au rapprochement de certains détenus. Donc même si nous n’obtenions pas satisfaction juridiquement, il y a toujours une solution politique, l’administration pénitentiaire est libre de lever ce statut DPS et d’ordonner le rapprochement d’Yvan Colonna de Arles vers Bordeaux »

Mardi, Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur et "Madame Corse" du gouvernement, a confirmé que le rapprochement des prisonniers corses et leur transfert à Borgo, était "possible" et à l'étude.

"La chancellerie étudie au cas par cas la situation de ceux qui sont actuellement emprisonnés sur le continent, en fonction de leur durée de peine, de leur comportement", a expliqué Mme Gourault.