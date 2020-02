Yvelines : à sept ans, William sauve sa grand mère en appelant seul les secours

Mantes-la-Ville, France

Au commissariat de Mantes-la-Jolie, les policiers sont encore bluffés par le courage et le calme du petit garçon. Le 29 janvier dernier, William, sept ans, a sans doute sauvé sa grand mère, qui faisait un malaise cardiaque.

Alors qu'il passe son mercredi avec elle, à son logement de Mantes-la-Ville, la vieille dame s'approche de lui en se tenant la poitrine. Sans paniquer, William, attrape le combiné et fait le 18 pour appeler les pompiers. "Les pompiers, le Samu et les policiers sont arrivés au domicile de la grand-mère", raconte le commissaire divisionnaire de Mantes-la Jolie, Arnaud Verhille. "Cette dernière était inanimée, et en arrêt cardiorespiratoire au sol, une situation particulièrement stressante et traumatisante pour un enfant de sept ans."

Les policiers prennent en charge le petit garçon, tandis que les pompiers et le médecin font un massage cardiaque à sa grand-mère, avant de l'emmener en urgence vers un hôpital parisien où elle est encore hospitalisée aujourd'hui. "Sans le courage, la présence d'esprit, le sang-froid de ce petit garçon, il est assez probable qu'une issue dramatique aurait vu le jour cet après-midi là", poursuit le commissaire.

William reçoit la médaille d'acte de courage et de dévouement

"Cela prouve que très tôt, dans les écoles, il faut apprendre à nos enfants à porter les premiers gestes de secours, ou quand on ne se sent pas de le faire, à appeler les secours. Pour cela, il faut connaitre les numéros de secours, le 17 pour la police, le 18 les pompiers, le 112 le numéro d'urgence international. Et puis ensuite leur apprendre à écouter les questions qui peuvent être posées par les opérateurs qui permettent d'identifier la gravité et la nature des blessures", indique le policier, qui rapporte également que les professeurs de William ont fait témoigner le jeune garçon devant sa classe.

Les policiers ont aussi décoré William de la médaille d'acte de courage et de dévouement, une distinction qui vient récompenser ceux qui ont permis de secourir une personne en danger de mort. William aimerait bien, plus tard, enfiler l'uniforme de policier. "Dès à présent il fait partie de la maison police, de la grande famille, il est au commissariat de Mantes-la-Jolie comme chez lui," conclut Arnaud Verhille.