Yvelines : après le drame de Limay, la femme qui a tué son neveu mise en examen et écrouée

Une femme de 31 ans avait tué son neveu âgé de 8 ans et blessé sa nièce de 4 ans, à coups de couteau, dans la nuit du 24 au 25 décembre, à Limay dans les Yvelines. Elle a été mise en examen ce samedi et écrouée pour homicides et tentatives d'homicides sur mineurs de moins de 15 ans.