Yvelines, cinq adolescents mis en examen pour "viol et d'attouchements sexuels" sur une mineure de 15 ans

Cinq mineurs ont été présentés devant le juge des enfants et mis en examen pour des soupçons d'attouchements sexuels et de viols sur une adolescente de 15 ans ce jeudi, selon les informations de nos confrères de franceinfo . Les faits se seraient déroulés en avril 2022, à Sartrouville dans les Yvelines.

Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire, le dernier est libre mais placé sous contrôle judiciaire.

Cette adolescente accuse ces cinq jeunes âgés de 15 à 17 ans, de s'en être pris à elle lors d'une fête d'anniversaire. Elle explique avoir subi des attouchements sexuels de la part de quatre garçons, avoir été séquestrée dans une chambre par une cinquième personne. Selon elle, ce cinquième individu a fini par la violer sous la menace d'une cisaille de jardin.

Une plainte déposée par les parents de la victime en novembre

Toujours selon franceinfo, elle confie ne pas en avoir parlé plus tôt, à cause des menaces de représailles prononcées par ses agresseurs présumés. Après sa tentative de suicide en novembre, ses parents ont été mis au courant et ont déposé plainte.

Le 25 novembre, le père de l'adolescente s'est rendu au collège de sa fille pour gifler un élève, l'accusant du viol

L'un d'eux a reconnu l'avoir violée

Les enquêteurs sont parvenus à identifier cinq suspects. Le 7 février, ils ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Le jeune homme accusé du viol a reconnu les faits, ce n'est pas le cas des quatre autres mis en cause.