Yvelines : disparition inquiétante d'un septuagénaire à la Celle-Saint-Cloud

La police nationale lance ce samedi un avis de recherche après la disparition, jugée inquiétante, d'un septuagénaire. L'homme de 77 ans a été vu pour la dernière fois vendredi 10 mars sur la commune de la Celle-Saint-Cloud, où il avait rendez-vous pour une séance d'orthophonie. Selon les forces de l'ordre, son épouse l'a bien déposé sur place. Inquiète de ne pas voir revenir son mari, elle a contacté le médecin par téléphone qui a confirmé que la séance avait bien eu lieu. Le septuagénaire est reparti à pieds du cabinet et n'a plus donné de nouvelles.

ⓘ Publicité

Les enquêteurs précisent sa tenue

Pierre Tesniere portait un pantalon en velours marron, un manteau noir, des chaussures noires et un bonnet gris foncé. Il mesure 1m 72. Ses yeux sont bleus et il porte des lunettes de vue, montures bleues foncées. Ses cheveux sont courts et grisonnants. Sa corpulence est normale.

Des recherches ont été menées vendredi soir sur la commune à l'aide de chiens pisteurs, de patrouilles et d'un drone muni d'une caméra thermique. Le septuagénaire n'a pour le moment pas été retrouvé.

En cas d'informations, vous pouvez joindre le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 80 ou au 01 39 24 70 00.