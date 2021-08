Yvelines : guet-apens et nuit de violences à Mantes-la-Jolie

Les forces de l'ordre ont été prises à partie mercredi soir, à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, ont appris nos confrères de franceinfo ce jeudi matin. Elles pensaient intervenir sur des troubles à l'ordre public et seraient tombées dans un guet-apens selon une source policière. Personne n'a été interpellé.

Dans le détail, mercredi, vers 23h30, les pompiers, escortés par des policiers, sont intervenus sur des troubles à l'ordre public à Mantes-la-Jolie. Mais à leur arrivée, ils ont été pris à partie par une trentaine d'individus et visés par des tirs de projectile. La nouvelle compagnie de "super-CRS", la CRS 8, a été dépêchée sur place. Cette compagnie, opérationnelle depuis le 2 juillet, a pour objet de renforcer le plus rapidement possible les effectifs de sécurité publique notamment lors de troubles à l'ordre public partout en France. C'est donc l'une de ses premières interventions. Les troubles ont pris fin vers 5h du matin jeudi. Aucun blessé n'est à déplorer, mais il y a de nombreux dégâts, des véhicules de riverains brûlés, des magasins fracassés et pillés, la vitre de la patinoire municipale endommagée et des dégradations sur la mairie annexe.