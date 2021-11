Yvelines : l'État renonce à vendre le domaine de Grignon à un promoteur immobilier

L'Etat met fin à son projet contesté de vente du domaine de Grignon, berceau de l'agronomie française qui accueille l'école d'ingénieurs agronomes AgroParisTech, annonce ce lundi 15 novembre, la préfecture des Yvelines.

"Une nouvelle procédure de cession" du domaine "sera lancée au second semestre 2022", indique la préfecture dans son communiqué qui précise que cette décision "ne remet pas en cause le calendrier prévu pour l'installation d'AgroParisTech sur le site de Saclay", dans l'Essonne en 2022.

"C'est une très bonne nouvelle, c'est le résultat d'un combat qui dure depuis cinq ou six ans et qui permettra, je l'espère, de retrouver un autre avenir pour le domaine de Grignon", a réagi auprès de l'AFP Georges d'Andlau, co-président de l'association Grignon 2000, opposée à cette privatisation. Dans un communiqué, les élus LFI de la région "se réjouissent de l'arrêt du projet de vente du domaine de Grignon" et réclament que la préservation de ce site soit "garantie sur le long terme".

Le domaine de Grignon comprend un château du XVIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques, 130 hectares de terres agricoles et plus de 133 hectares de bois. Il est situé dans la petite commune de Thiverval-Grignon, à une vingtaine de kilomètres de Versailles.

En 2016, le site avait été envisagé pour recevoir le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, un projet à 35 millions d'euros qui avait été abandonné devant la levée de boucliers. Les étudiants d'AgroParisTech ne remettent pas en cause leur déménagement à Saclay, mais ils s'opposaient à la reprise du domaine par le promoteur immobilier Altarea Cogedim, actée à l'été 2021. Ce promoteur prévoyait notamment de construire sur ce site "une programmation résidentielle adaptée" avec "de nouvelles constructions parfaitement intégrées sur des zones déjà urbanisées".