Yvelines : la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une jeune fille de 14 ans

La police nationale lance ce jeudi 29 juillet un appel à témoins pour retrouver Anaïs Rodrigues Felizardo. Cette jeune fille mineure a disparu depuis le 28 juillet à Villennes-sur-Seine dans les Yvelines. La disparition est jugée inquiétante par les forces de l'ordre.

Cette adolescente de 14 ans a quitté le domicile de son père à Villennes-sur-Seine après avoir laissé une lettre annonçant sa fugue. Elle n'est pas suicidaire, elle n'a pas de téléphone ni de carte de transport, d'après la police nationale.

Des cheveux châtains, un T-shirt et un jogging noirs

Anaïs Rodrigues Felizardo a les cheveux châtains et blonds au niveau des pointes et des yeux marron. Elle mesure 1m70, c'est une jeune fille de "forte corpulence". La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un T-shirt et un jogging noir. Si vous avez des informations, vous pouvez appeler le 01.78.73.11.11.