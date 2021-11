Yvelines : le policier de la BRI accusé de viol sort libre de garde à vue

Le policier de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) des Yvelines qui avait été accusé de viol et placé en garde à vue en est ressorti libre, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, a indiqué vendredi le parquet de Versailles. Ce policier de 33 ans avait été placé en garde à vue mercredi, et en est ressorti jeudi soir. La plaignante, âgée de 20 ans, et lui s'étaient rencontrés mardi soir dans un bar de Versailles.

Selon Le Parisien, ils auraient flirté avant d'aller dans la voiture du policier. La plaignante affirmait avoir alors subi une pénétration digitale non consentie. L'enquête se poursuit, a précisé le parquet de Versailles.