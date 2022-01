Yvelines : les parents de la fillette blessée à la tête par un tir de LBD déposent une nouvelle plainte

La première plainte de la famille de la fillette de cinq ans grièvement blessée à la tête par un tir de LBD (lanceur de balles de défense) en avril 2020 à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) avait été classée sans suite mais les parents de l'enfant ont décidé de réattaquer.

Le 6 décembre 2021, ils ont à nouveau déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X pour "violences volontaires aggravées", commises sur une mineure de moins de 15 ans, avec usage d'une arme et par une personne dépositaire de l'autorité publique, indique franceinfo qui a consulté le document.

Les parents veulent qu'on rouvre ce dossier

Cette nouvelle plainte devrait permettre l'ouverture d'une information judiciaire indépendante et, donc, la réalisation de nouveaux actes d'enquête. La première plainte avait été classée sans suite en avril 2021 car, selon le parquet de Versailles, l'auteur du tir de LBD n'avait pas pu être identifié.

Or, d'après l'avocat des parents, Maître Yassine Bouzrou, qui dénonce une décision de justice scandaleuse, "un ADN "exploitable" avait été retrouvé sur le projectile". C'est l'oncle de la petite fille qui, après les faits, l'avait trouvé et remis aux enquêteurs.

L'avocat affirme que, malgré la trace ADN et "sans aucune explication, le procureur de la République avait refusé qu'il soit procédé à une expertise génétique".

Yassine Bouzrou demande le dépaysement de l'affaire pour que le parquet de Versailles ne soit plus du tout lié à l'enquête, pendant l'information judiciaire.

Les parents montrent du doigt un tir à l'aveuglette

Selon la famille l'expertise de la trace ADN sur le projectile "aurait pourtant pu permettre d'identifier si cet ADN correspondait à celui de l'un des policiers tireurs". Pour l'avocat, la procureure de la République, qui a classé l'affaire, a donc fait le "choix délibéré" de "ne pas identifier" l'auteur du tir et donc "_de créer une impunité pour un policie_r", a-t-il déclaré à franceinfo.

Les parents de la victime "n'accusent pas les policiers d'avoir délibérément visé leur fille" mais "ils estiment que lorsqu'on tire à l'aveuglette dans une cité, dans un endroit où des gens habitent, on ne peut pas ignorer qu'on peut toucher un civil", précise l'avocat.

L'avocat dénonce aussi des irrégularités

Par ailleurs, maître Yassine Bouzrou va déposer une autre plainte pour faux et usage de faux par personne dépositaire de l'autorité publique car un policier a reconnu avoir menti dans son rapport d'utilisation de LBD et lors de ses auditions par les enquêteurs.

Celui-ci a dit avoir effectué son dernier tir de LBD depuis la rue, alors qu'il l'a fait en réalité depuis un véhicule à l'arrêt. Il n'a reconnu ce mensonge qu'une fois confronté à l'existence d'une vidéo qui le montre en train de tirer.

L'avocat dénonce également la dissimulation aux enquêteurs de cette vidéo, tournée par les policiers.

Touchée à la tête la petite fille aura des séquelles toute sa vie

Le 4 avril 2020, la fillette était descendue en bas de chez elle, avec son père notamment, pour prendre l'air pendant le confinement.

À une centaine de mètres, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et plusieurs jeunes sans lien avec l'enfant. Les policiers ont "fait usage du LBD à 14 reprises", ont lancé "deux grenades de désencerclement à mains, cinq grenades à gaz lacrymogène MP7 et deux grenades à gaz lacrymogène CM6", selon la synthèse de l'enquête datée de 10 jours après les faits, que franceinfo a pu consulter.

Pendant ces affrontements, l'enfant reçoit un projectile à la tête. Un scanner révélera une fracture du crâne et un saignement des méninges. La fillette sera opérée, sera dans le coma et passera 26 jours à l'hôpital.

Un an et demi après les faits, la victime a des troubles neurologiques. Elle a toujours un suivi médical et psychologique et elle aura des séquelles toute sa vie, regrette l'avocat des parents de l'enfant.