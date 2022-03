Alertés par le bruit de plusieurs chiens dans un parking souterrain, les policiers des Yvelines ont trouvé une chienne et huit chiots affamés au milieu des détritus. Le propriétaire ne savait pas quoi faire des chiots.

Yvelines : les policiers sauvent une chienne et ses huit chiots enfermés dans un local technique

Les policiers des Yvelines patrouillaient rue de l'Echo à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) jeudi 24 mars, quand ils ont été attirés par les bruits de plusieurs chiens, en provenance d'un local technique dans un parking souterrain.

Obligés de revenir le lendemain, accompagnés d'une équipe cynophile, ils ont découvert dans le local une chienne de race "American Bully" et ses 8 chiots, affaiblis, sans nourriture, ni eau, et vivant, là, au milieu des déchets. La SPA se porte partie civile et porte plainte.

Les détritus autour des chiens ont permis aux agents d'identifier le propriétaire du chien. Convoqué pour être placé en garde, l'homme reconnaît que l'arrivée des chiots n'était pas prévue, et qu'il ne pouvait pas les garder chez lui. Il assure ne pas vouloir les vendre, mais prévoyait de les donner autour de lui.

L'homme a également déclaré aux policiers qu'il possédait un autre chien, en Normandie, qu'il comptait également donner. Au vu de l'état dans lequel se trouvait sa chienne, il doit désormais fournir une preuve de ce don dans les huit jours.

Ayant reconnu sa culpabilité, l'homme sera jugé rapidement pour sévices graves et actes de cruauté envers l'animal domestique, l'infraction la plus forte retenue par le Parquet.