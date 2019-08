Yvelines : nouvelle vague de cambriolages dans les pharmacies

Yvelines, France

Même si tous les pharmaciens n'ont pas encore fait de signalement à l'Ordre des Pharmaciens, on compte, au moins huit officines, cambriolées, ces dernières semaines, dans les Yvelines. D'après Alain Marcillac, référent sécurité du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, dans 80 % des cas, c'est le tiroir-caisse qui est visé par les cambrioleurs et dans 20 %, ce sont les médicaments qui sont recherchés. Même si les pharmaciens détiennent de moins en moins souvent de stupéfiants, ils ont toujours en réserve des produits de substitution, type Subutex ou des corticoïdes, des anxiolytiques, qui peuvent être revendus sous le manteau, par les trafiquants.

Les pharmaciens prennent des mesures

Ce type de cambriolage n'est pas un phénomène nouveau. Cela fait des années que les pharmaciens ont pris des mesures pour éviter ces braquages. Leurs officines sont munies de rideaux de fer, de systèmes d'alarme, de caméras de surveillance, les médicaments les plus à risque, sont rangés dans des armoires sécurisées et surtout, ils sont de plus en plus nombreux à retirer les espèces des tiroirs-caisses, en fin de journée. Malgré tout, les cambriolages ou les tentatives semblent se multiplier dans les Yvelines, parfois par des auteurs très jeunes. Ces dernières semaines, deux mineurs ont été interpellés, après une tentative de braquage; placés, par le juge des enfants, dans un foyer, ils ont réussi à s'échapper et sont toujours en fuite.