Yvelines : quatre individus mis en examen après le démantèlement d'un réseau de vols de véhicules

Quatre personnes interpellées mardi dans les Yvelines, soupçonnés de vols des voitures et de trafic de pièces détachées, ont été mis en examen ce vendredi. Trois d'entre eux sont en détention provisoire, le dernier sous contrôle judiciaire. Le préjudice global est estimé à plus d'un million d'euros.

Quatre personnes, membres de la communauté des gens du voyage, soupçonnées de vols des véhicules et de trafic de pièces automobiles, interpellées ce mardi à Verneuil-Sur-Seine et Jumeauville, dans les Yvelines, ont été mis en examen ce vendredi pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs dans le cadre d’une information judiciaire.

Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire et un autre sous contrôle judiciaire.

Préjudice global estimé à plus d'un million d'euros

Ces individus auraient volés une cinquantaine de véhicules Peugeot 3008 et 5008 dans les Yvelines en 2019 et 2020. Le préjudice global est estimé à plus d’un million d'euros pour l’ensemble des faits. Les véhicules étaient ensuite découpés et les pièces automobiles étaient vendues à des receleurs polonais qui effectuaient eux-mêmes le transport entre les deux pays.

"Cette affaire va permettre de donner un coup d'arrêt aux vols de véhicules sur l'ensemble de l'ouest de l’Île-de-France. D'importants moyens ont été mis en place par la gendarmerie, mais aussi avec le soutien des effectifs de police de la BAC et de la BSU de Conflans-Sainte-Honorine", s'est félicite le colonel Hubert Percie du Sert, chef de la section de recherches de la gendarmerie de Versailles, participant à l'enquête.

Près de 150 gendarmes et policiers pour les interpeller

Le 26 mai dernier cette opération a mobilisé près de 150 gendarmes et policiers appuyés par les pelotons d’intervention de la garde républicaine et d‘un escadron de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort, l'institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN), les trois PSIG des Yvelines et les effectifs de la BSU et de la BAC de Conflans-Sainte-Honorine.