Yvelines : six mois de prison avec sursis pour l'homme qui a menacé de mort la Première ministre

C'est par le formulaire du site internet de contact qu'un habitant de Carrières-Sous-Poissy (Yvelines) avait menacé de mort la Première ministre. Cet homme de 30 ans a été jugé en comparution immédiate ce jeudi 27 juillet. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire. Il est donc tenu de se soigner et de rechercher une formation professionnelle ou un emploi.

ⓘ Publicité

Le 27 juin dernier, Cédric B. avait adressé deux messages à Élisabeth Borne. Dans l'un d'un il menaçait de "l'égorger". Et plus tard de "la cramer dans une poubelle". Des faits qu'il a reconnu tout en invoquant des problèmes avec l'argent et l'alcool.

En mars 2023, il avait déjà été condamné pour des faits similaires commis peu après un licenciement en décembre 2022 à l'encontre de son ex-employeur, la société Primark.