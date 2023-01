Yvelines : sous protoxyde d'azote, une jeune femme percute trois voitures de police à Trappes

Une conductrice de 20 ans a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de police, mercredi 11 janvier au soir dans les Yvelines. Selon les informations de franceinfo, de source policière, c'est son père qui a signalé sa fuite. Elle a été retrouvée par un équipage en train d'inhaler du protoxyde d'azote tout en conduisant. Ce gaz, destiné par exemple aux bonbonnes de Chantilly est régulièrement détourné de son usage pour être utilisé comme substance euphorisante. Elle a percuté trois voitures de police avant d'être interpellée.

ⓘ Publicité

La jeune femme manque de renverser son père

Vers 21h45, mercredi soir à Trappes, un homme compose le 17 pour signaler que sa fille vient de prendre le volant après avoir dégradé son véhicule sur un parking puis manqué de l'écraser. La jeune femme a finalement été repérée plus loin par un équipage de police en train d'inhaler une bonbonne de protoxyde d'azote au volant.

La conductrice interpellée et placée en garde à vue

Elle refuse alors d'obtempérer et va même emboutir trois véhicules de police. Trois policiers ont été blessés, selon la source policière à franceinfo. La folle course de la jeune chauffarde ne s'est terminée que grâce à l'utilisation par les forces de l'ordre d'une barre stop stick qui a permis de crever les pneus de sa voiture. La conductrice a été interpellée et placée en garde à vue.