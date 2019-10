Yvelines : stupeur à Limay après la perquisitions du domicile présumé de Xavier Dupont de Ligonnès

Limay, France

Les perquisitions se sont poursuivies jusqu'au milieu de la nuit dans ce pavillon de Limay, dans les Yvelines. Il s'agit de l'adresse indiquée sur le faux passeport avec lequel voyageait l'homme présenté comme Xavier Dupont de Ligonnès lorsqu'il a été arrêté vendredi 11 octobre dans l'après-midi, à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Xavier-Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes, et n'avait plus été vu depuis.

La maison de Limay (Yvelines) a été perquisitionnée dans la nuit dans le cadre de l'arrestation par la police écossaise d'un homme présenté comme étant Xavier Dupont de Ligonnès. © Radio France - Gaële Joly

La maison se situe dans un quartier très paisible de la commune. Les habitants se réveillent dans la stupéfaction et avec beaucoup d'interrogations. Quentin, un étudiant de 22 ans et habitant du quartier ne connaissait pas du tout l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Il a tout appris dans la nuit, sur les réseaux sociaux : "Se dire que sa planque était là, que je vis peut-être à côté d'un tueur, ça fait peur" confie le jeune homme.

La personne qui habitait ici ne ressemble pas du tout à la personne qu'on a vu à la télé.

Au-delà des inquiétudes, les plus proches voisins de cette habitation ont beaucoup de mal à croire qu'il puisse s'agir de celle de Xavier Dupont de Ligonnès. Ceux qui le connaissent le mieux parlent d'un retraité qui travaillait chez Renault, marié depuis deux ans à une femme en Écosse. Toujours selon ces voisins, il n'a aucune ressemblance avec Xavier Dupont de Ligonnès.

Victor habite juste en face. Il parle d'un homme discret, qu'il n'a "jamais vu à l'extérieur en fait. La personne qui habitait ici ne ressemble pas du tout à la personne qu'on a vu à la télé. Moi je l'ai vu deux fois parce que j'habite en face mais je n'en sais pas plus sur ce monsieur, les volets étaient fermés pratiquement tout le temps, pendant deux ans c'était complètement fermé donc on a cru que c'était inhabité. On est un peu étonné."

Xavier Dupont de Ligonnès aurait subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. La police écossaise est certaine d'avoir mis la main sur lui, notamment grâce à la comparaison des empruntes. Des enquêteurs français doivent se rendre en Écosse et estiment qu'il faut attendre le résultat des tests ADN pour être sûr qu'il s'agit de cet homme.