Yvelines : un appel à témoins lancé après la disparition d'un adolescent de 16 ans

Où se trouve Baptiste Michellon ? L'adolescent de 16 ans a quitté le domicile familial de Saint-Nom-de-la-Bretèche, dans les Yvelines, vendredi soir, vers 23h, sans son téléphone portable, et depuis, ses proches sont sans nouvelles de lui.

Un hélicoptère mobilisé

Prévenue samedi matin, la gendarmerie du département a décidé de lancer ce dimanche un appel à témoins pour retrouver le jeune homme, alors que d'importants moyens ont déjà été mobilisés. Un hélicoptère a notamment tourné samedi et dimanche dans le secteur et des dizaines d'habitants ont participé aux recherches.

Baptiste Michellon mesure 1,80 mètre, a les cheveux mi-longs châtain foncés et les yeux vert-bleu clair. Il est de corpulence athlétique et serait parti avec une trottinette noire et rouge non électrique. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie en composant le 17 ou le 112.