INFO FB Paris : un brocanteur soupçonné d'avoir volé près d'un million et demi d'euros à une retraitée

Quand un brocanteur arnaquait une retraitée. C'est ce qu'on appelle un abus de faiblesse. L'affaire a été révélée dans les Yvelines, et le préjudice dépasse le million d'euros.

C'est le train de vie de ce brocanteur de 65 ans, qui a alerté les policiers et gendarmes. Malgré des revenus modestes, cet habitant de Chambourcy (78) menait la grande vie : achat de belles voitures, Porsche Cayenne et Mercedes, sorties dans des hôtels de luxe, virées au casino, il n'était pas vraiment discret.

Abus de faiblesse sur une femme de 73 ans

Entre 2014 et 2017, en trois ans à peine, l'homme est soupçonné d'avoir extorqué 1,402 million d'euros à une femme de 73 ans vivant à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Une femme avec laquelle il n'a aucun lien de parenté, les forces de l'ordre supposent un démarchage dans le cadre de son activité de brocante.

L'homme a été entendu, et remis en liberté mais les enquêteurs ont déjà pu saisir de nombreux objets d'art, une voiture et les fonds d'une société civile immobilière, le tout valant un peu plus d'un million d'euros.