Yvelines - Un garçon de 12 ans à trottinette meurt percuté par une voiture à Poissy

Un accident mortel de la circulation a eu lieu en fin de matinée, vers 11 heures 45, à Poissy, au croisement de la rue du Temple et de la rue de la Libération. Un garçon de douze ans est mort, il était à trottinette, traversait la chaussée et a été percuté par une voiture. Sa tête a ensuite heurté un potelet (ceux avec une forme de boule au sommet, voir photo). Les pompiers sont intervenus rapidement et ont tenté de ranimer l'enfant. Le SAMU a déclaré le décès sur place.

Selon nos informations, le garçon sortait à ce moment-là de l'école et rentrait chez lui. Il arrivait de la rue du Temple et se présentait face à une priorité à droite. Le véhicule, lui, roulait sur la rue de la Libération, dans une zone 30. Le conducteur, âgé de 43 ans, est domicilié à Saint-Germain-en-Laye. On ne sait pas pour le moment à quelle vitesse il circulait.

Situé à proximité d'une école et d'un collège, le quartier était très fréquenté en fin de matinée et l'accident a choqué. Plusieurs cellules psychologiques ont été mises en place à la fois par la ville et par l'Education Nationale, nous a fait savoir la municipalité de Poissy.