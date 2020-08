Yvelines : un jeune de 21 ans meurt noyé dans un étang interdit au public

Un jeune homme de 21 ans est mort noyé dans l'étang des Bauches à Achères, ce mercredi après-midi, dans les Yvelines. Avec un copain, il se baignait dans cet étang, pourtant interdit d'accès au public depuis le 7 juillet.

Le premier baigneur, âgé lui de 19 ans, a pu être sorti de l'eau et secouru par des passants. Il était inconscient à l'arrivée des forces de l'ordre et a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Le second en revanche, a été retrouvé par les pompiers plongeurs des Yvelines mais mourrait quelques minutes plus tard malgré les premiers secours.

Les jeunes habitaient Boulogne-Billancourt.