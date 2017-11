Yvelines : un jeune homme porte plainte pour "violences policières à caractère raciste"

Ce samedi, un jeune homme de 27 ans a déposé plainte contre X pour "violences policières à caractère raciste" auprès du parquet de Versailles. Interpellé mardi par la police à Mantes-la-Jolie, il dit avoir été insulté, frappé et gravement brûlé.

Les faits se seraient déroulés mardi dernier dans la cité du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Selon maître Calvin Job, son client, un jeune homme de 27 ans est contrôlé par la police qui veut fouiller son véhicule appartenant à des amis. Il a la clé et ouvre la portière. La fouille ne donne rien selon l'avocat mais un deuxième fourgon arrive avec d'autres policiers qui emmènent le jeune homme pour un contrôle d'identité. Toujours selon maître Calvin Job, le jeune homme n'oppose aucune résistance, mais dans le fourgon, il est menotté, frappé et plaqué au sol contre un chauffage d'appoint. Son client aurait également été insulté, traité de "sale négro" et maintenu contre ce chauffage, malgré ses cris, jusqu'au commissariat de Mantes-la-Jolie.

Opéré pour une greffe de peau

Arrivé au commissariat, le contrôle d'identité se transforme en interpellation pour stupéfiants, rébellion et outrage à agent raconte Me Calvin Job. Le jeune homme aurait demandé à voir un médecin, hurlé, avant de finir par être emmené à l'hôpital par les pompiers et policiers. Sa garde à vue a alors été levée. Dans la soirée, il ressort de l'hôpital mais y retourne à plusieurs reprises en raison d'une dégradation de l'état de ses mains. Finalement, vendredi, le jeune homme est opéré et subit une greffe de peau. Il doit rester hospitalisé plusieurs jours.

Le jeune homme a donc porté plainte auprès du parquet de Versailles pour "violences policières à caractère raciste" et son avocat Me Calvin Job demande à ce que l'IGPN, la police des polices soit saisie "pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé".