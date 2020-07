Yvelines : un match de football sauvage dégénère en bagarre qui fait cinq blessés

Un match de football sauvage entre jeunes de Versailles et de Guyancourt (Yvelines) s'est mal terminé. A la fin de la partie vers 22h00, jeudi, pour des raisons encore inconnues, une bagarre entre 200 jeunes éclate et fait cinq blessés. Deux personnes sont en garde à vue.

Cela devait être un jeu, cela s'est terminé par une bagarre géante.

Jeudi, des jeunes de Versailles et de Guyancourt (Yvelines) se retrouvent sur un terrain de football du stade Jussieu à Versailles. Ils sont là pour participer à un match de football sauvage.

La rencontre se termine vers 22h00. Pour des raisons encore inconnues, après le match, une bagarre géante éclate entre près de 200 jeunes. Durant deux heures, des jeunes se battent à coups de battes de baseball et de barres de fer, indique la police.

Au total, cinq personnes sont blessées et transportées à l'hôpital. Quatre d'entre elles sont touchées au visage et au crâne et la cinquième a eu une jambe cassée.

Deux personnes ont été interpellées après la bagarre et sont en garde à vue.