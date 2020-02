Yvelines : un suspect mis en examen après le meurtre de son ex-compagne

Un homme de 38 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire ce vendredi, annonce le parquet de Versailles. On le soupçonne d'avoir tué son ex-compagne dans la nuit de mardi à mercredi à Ecquevilly (Yvelines). Une enquête est ouverte pour "assassinat et double tentative d'assassinat".