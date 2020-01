Yvelines : une femme tuée et deux autres personnes grièvement blessées à leur domicile

Une femme a été tuée chez elle dans la nuit de mardi à mercredi à Ecquevilly (Yvelines). Sa sœur et un autre homme ont été grièvement blessés. L'homme pourrait être l'ex-compagnon de la femme décédée. Il serait entré par effraction au domicile des victimes, indiquent les gendarmes.

Une femme est morte, sa sœur et un autre homme sont grièvement blessés. L'homme soupçonné de cette agression à Ecquevilly (Yvelines) pourrait être l'ex-compagnon de la femme décédée, a-t-on appris de source gendarmerie.

Le suspect est entré par effraction au domicile de cette femme de 34 ans, dans la nuit de mardi à mercredi vers 4h00 du matin. Il l'a poignardée à l'arme blanche et s'en est ensuite pris à sa sœur et un autre homme. On ne connait pas encore les liens qui pourrait unir les deux femmes.

C'est l'homme qui a eu le temps d'alerter des voisins en incriminant l'ex-compagnon de la femme décédée.

Les deux victimes, grièvement blessées, ont été prises en charge par les secours. Elles sont entre la vie et la mort.

Le suspect est en fuite. Il est recherché par les gendarmes de la section de recherche de Versailles, qui est chargée de l'enquête. L'ex-compagnon la victime est "à priori connu pour des faits de violences conjugales, mais pas sur la victime", a précisé une source gendarmerie.

Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour "assassinat et double tentative d'assassinat".