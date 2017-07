Yvelines : une jeune homme se noie à l'île de loisirs de Val-de-Seine

Un jeune homme de 21 ans s'est noyé dimanche vers 17h00 à Vernouillet (Yvelines). Il se baignait dans un étang qui fait partie de la base de loisirs de Val-de-Seine mais où la baignade est interdite. Sa bouée s'est percée et il ne savait pas nager.

Un jeune homme de 21 ans s'est noyé dans l'étang du Petit Gallardon dimanche en fin d'après-midi. La baignade est interdite dans cet étang qui se trouve en retrait d'une plage surveillée de la base de loisirs de Val-de-Seine. La victime qui appartient à une communauté de gens du voyage installée à Carrières-sous-Poissy s'était rendue au bord de l'étang avec un groupe composé de plusieurs familles. Vers 17 heures, alors qu'il avait décidé de se baigner, sa bouée à crevé et ce jeune homme qui ne maîtrisait pas la nage a coulé à pic. Les pompiers l'ont retrouvé environ une heure plus tard, au fond de l'étang.

A une exception, la baignade n'est pas autorisée dans cet étang dont la profondeur peut atteindre les 5 mètres. Mais l'interdiction, pourtant signalée par plusieurs panneaux, n'est pas toujours respectée, surtout quand il fait très chaud. Les patrouilles des policiers nationaux et municipaux ne suffisent pas à dissuader les baigneurs. Jean Yves Roux, le directeur de l'île de loisirs, annonce que la signalétique sera "rapidement surmultipliée".

Le 24 juin 2017, il y avait déjà eu une noyade à l'île de loisirs de Verneuil-sur-Seine. Lors des premières grosses chaleurs, un adolescent de 16 ans domicilié aux Mureaux s'était noyé. Il se baignait avec une vingtaine d'amis vers 20H00. Mais la plage n'était plus surveillée depuis 19h00 et la baignade n'était plus autorisée.