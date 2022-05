Yves Pietrasanta, l'ancien maire de Méze est mort

Mèze est en deuil aujourd'hui. L'ancien maire de la commune Yves Pietrasanta est décédé ce samedi matin à l'âge de 82 ans. Un hommage lui est rendu sur le site de la mairie, il est écrit : "Mèze perd aujourd’hui l’un de ses plus illustres représentants, un homme à la vie professionnelle brillante, à la carrière politique très riche, un grand précurseur de la cause écologique, mais surtout, un homme particulièrement proche et à l’écoute de tous ses concitoyens." Au delà de sa mandature de maire, Yves Pietrasanta était notamment vice-président de la Région Languedoc-Roussillon sous Georges Frêche.

Un engagement pour l'écologie

Yves Pietrasanta a été l'un des premiers à alerter sur les questions environnementales dans les années 1980. Il a co-créé le parti politique écologiste Génération Ecologie, avec Brice Lalonde, René Dumont et Haroun Tazzief.

D'ailleurs, en janvier dernier, il était mis en valeur dans le livre "Yves Pietrasanta – Scientifique, visionnaire, pionnier de l’écologie" écrit par Marcelle Termolle, une retraitée installée dans le bassin de Thau.

Des hommages à Yves Pietrasanta

Plusieurs élus actuels rendent hommages à Yves Pietrasanta.

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse lui rend hommage sur Twitter.

Dans un communiqué, le maire de Sète présente ses condoléances à la famille endeuillée. "C’est une grande figure du territoire de Thau et au-delà de la cause écologique en France qui nous quitte avec la disparition de Yves Piétransanta que j’apprends avec émotion. J’ai eu plaisir à travailler avec lui dès ma première élection à la mairie de Sète et surtout à la tête de l’agglomération, où nous avons notamment créé ensemble le Syndicat mixte du bassin de Thau pour sauvegarder l’étang et ses activités traditionnelles. À sa famille, ses proches notamment le maire Thierry Baëza qui comptait parmi ses fidèles et son équipe, ses nombreux amis à Mèze et au-delà, je présente au nom des élus communautaires mes plus sincères condoléances."