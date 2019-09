Yvetot : une salariée des impôts se suicide sur son lieu de travail

Yvetot, France

Le drame est intervenu peu après 10 heures ce mardi matin au centre des finances publiques d'Yvetot. "Cette salariée était dans son service, elle est descendue aux toilettes et c'est au sous-sol qu'elle a été retrouvée pendue", explique Emile Canu, le maire d'Yvetot, confirmant une information de 76actu.

Les pompiers n'ont pas réussi à réanimer cette femme âgée d'une cinquantaine d'années, habitante d'Yvetot. "C'est un drame, un suicide dont les causes sont toujours complexes", poursuit le maire.

Le centre des impôts a été fermé au public

Les syndicats se refusent à tout commentaire. "L'heure est au recueillement", expliquent-ils. Pas de commentaires non plus de la part de la direction. "Nous nous sommes rendus sur place et sommes en soutien des salariés, affirme un membre de la direction rouennaise des finances publiques. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place et le centre des impôts est fermé ce mardi après-midi. Ce sera encore le cas mercredi".

Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Ce centre des finances publiques d'Yvetot emploie une vingtaine d'agents.