Yzengremer : trois suspects interpellés, après des tirs lors d'une soirée

Trois hommes ont été interpellés, après qu'une soirée a dégénéré ce weekend à Yzengremer, dans la Somme, a appris France Bleu Picardie de source proche de l'enquête. Les faits remontent à samedi soir, et se sont déroulés à la salle des fêtes de la commune. Des coups de feu ont été tirés.

A ce moment là, la soirée, qui réunit une trentaine de personnes, bat son plein. Un homme, passablement alcoolisé, appelle deux autres amis pour venir le chercher. Une dispute éclate et les deux comparses repartent sans leur ami. Un peu plus tard, ceux-ci reviennent sur les lieux, accompagnés d'un troisième homme. L'altercation reprend et c'est à ce moment que trois coups de feu sont tirés, comme le rapportaient dimanche nos confrères du Courrier Picard .

Selon nos informations, si un tir est effectué en direction du ciel, deux impacts sont relevés sur une voiture, stationnée à proximité. Les trouble-fêtes tentent de quitter les lieux. Un homme s'accroche alors au véhicule et est trainé sur plusieurs mètres. Il souffre de brûlures.

Un suspect arrêté peu après les faits, les deux autres le lendemain

Appelés, les gendarmes se rendent sur place. Des équipes sont aussi envoyées à la recherche des trois suspects. L'un est interpellé, peu après les faits, alors qu'il tente de remonter dans son véhicule. Deux autres le seront le lendemain, dimanche. Tous sont originaires de la région, et se trouvent encore ce lundi midi en garde à vue.

Les investigations, confiées à la compagnie de gendarmerie d'Abbeville, se poursuivent, pour tenter de faire la lumière sur le contexte des faits. Des perquisitions sont notamment en cours, à la recherche de l'arme qui a servi à faire feu. En fonction de la qualification retenue, les gardes à vue pourraient être amenées à être prolongées.