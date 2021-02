ZAD de Gonesse : la convocation de Bernard Loup devant le tribunal de Pontoise reportée

Le représentant du Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), Bernard Loup, était convoqué devant la justice à titre personnel ce mercredi 17 février, à la suite de la plainte de la présidente de région Île-de-France. Valérie Pécresse a attaqué les militants en justice, car ils occupent le terrain comme "Zone à défendre" (ZAD) depuis plus d'une semaine, pour s'opposer aux travaux liés à la future ligne de métro du Grand Paris, qui menace à leurs yeux des terres agricoles. Bernard Loup avait demandé un report de l'audience pour avoir le temps de préparer la défense et "laisser une chance au gouvernement d'abandonner ce projet de gare". L'audience est finalement repoussée à vendredi.

Des manifestants et des soutiens politiques tels que Julien Bayou, secrétaire national d'EELV et conseiller régional Île-de-France, et Clémentine Autain, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, se sont rassemblées devant le tribunal de Pontoise vers 9 heures ce mercredi matin.

La présidente de la région Île-de-France, par ailleurs présidente de l'Établissement Public Foncier d’Île de France qui possède une partie des terrains, avait déjà réclamé l'évacuation du site il y a quelques jours.