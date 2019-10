ZAD de l’Amassada : aucun blessé pendant l’évacuation et les travaux qui ont débuté selon la préfète de l'Aveyron

Saint-Victor-et-Melvieu, France

L'opération d'expulsion des occupants illégaux des parcelles propriétés de Réseau Transport d'Electricité (RTE) situées sur la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, dite ZAD de l'Amassada "s’est bien passée". C’est en tout cas le discours de la préfète de l’Aveyron qui a suivi de très près les opérations.

Grenades lacrymogènes

Catherine Sarlandie de La Robertie était sur le lieux dès 3h30, ce mardi. L’évacuation a débuté à 5h30. Il y avait sur place entre cinquante et soixante occupants illégaux. Selon la préfecture, ils ont érigé des barricades enflammées et ont caillassé les gendarmes mobiles. L’utilisation des grenades lacrymogènes a donc été nécessaire pour permettre aux pompiers d’éteindre les feux. Des gendarmes mobiles ont délogé les derniers zadistes, une dizaines de personnes, qui étaient sur les toits pour protester contre la construction de ce transformateur.

Catherine Sarlandie de La Robertie qui s’est surtout réjouit : "Nous n’avons ce soir aucun blessé à déplorer tant du côté des forces de l’ordre que des occupants." Deux personnes ont été interpellées et relâchées assez rapidement après un rappel à la loi. A 11h30, l'expulsion était terminée et les opérations de déconstruction des bâtiments ont commencés. Les travaux ont même été lancés sur le champ. Des écologues notamment sont intervenus et le terrain a aussi été immédiatement clôturé.

7 ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende.

La zone reste gardée par des gendarmes mobiles, qui repousseront immédiatement toute tentative de réinstallation. Catherine Sarlandie de La Robertie qui met d’ailleurs en garde toute personne qui voudrait retourner sur les parcelles évacuées de l’Amassada. "Des intrusions sur la parcelle clôturée constitueraient une occupation illégale avec destruction délictuelle du bien d’autrui en réunion (à partir de 2 personnes) et en représailles, exposeraient les auteurs de ces intrusions à une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende." Pour la préfète : "L'objectif d'un retour à l'état de droit, par la mise en œuvre des décisions de justice intervenues dans ce dossier, est donc pleinement atteint."