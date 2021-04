Zad du Carnet : 18 mois de prison pour le zadiste au marteau

Ce jour de janvier dernier, à la veille d'un rassemblement prévu sur la zad du Carnet contre le projet de parc écotechnologique, la commandante de la compagnie de gendarmerie de Pornic effectue une reconnaissance dans le secteur seule à bord d'une voiture banalisée. Elle prend des photos. Ce qui ne plait pas à l'un des zadistes qui se met en travers de la route; il tient en main un marteau de forgeron. Le trentenaire qui vit sur la zone depuis l'automne, a repéré le gyrophare sur le tableau de bord, appelle ses amis à l'aide pour récupérer l'appareil photo. Mais comme personne n'arrive, il frappe la vitre de la conductrice avec son marteau : _"je n'ai pas voulu la blesser mais lui faire peur pour qu'elle arrête de photographier" e_xplique le trentenaire peu bavard à l'audience. Il ajoute que "la gendarmerie et la police le saoulent à cause des contraventions Covid". Il a déjà pris une soixantaine d'amendes depuis un an pour non-respect des mesures .

Un véritable opposant selon la procureure

Devant le tribunal, la militaire confirme que'"sur le moment, elle n'était pas rassurée, ne sachant pas ce qu'il voulait faire derrière". La procureure Sylvie Canovas enfonce le clou : "ce n'est pas un doux rêveur qui vit dans la forêt avec les oiseaux, mais un véritable opposant, prêt à en découdre avec les gendarmes". Elle égrène ses condamnations, onze au total, notamment une suite à un rassemblement de défense de Notre-Dame-des-Landes. Son avocat, Me Marteret relativise, estimant qu' "après une enfance difficile, des années à la rue, son client vient sur la zad du Carnet comme à Notre-Dame-des-Landes pour y chercher la liberté et une certaine fraternité". Le prévenu a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction de paraître en Loire-Atlantique pendant cinq ans.

Zad évacuée toujours surveillée par les gendarmes

Une trentaine d'ex-occupants de la zad du carnet sont venus le soutenir devant le tribunal; ils n'ont pas pu rentrer dans la salle d'audience, officiellement "pour des raisons sanitaires". Depuis l'évacuation de la zad le 23 mars sur les communes de Frossay et de Saint-Viaud, des gendarmes surveillent toujours l'accès au site pour éviter que les occupants ne se réinstallent.