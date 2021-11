ZAD du Carnet : un militant écologiste au tribunal

Hubert Morice, militant écologiste de 62 ans, comparaissait ce lundi devant le tribunal de Saint-Nazaire pour menaces et incitation à la violence envers les forces de l'ordre lors d'une manifestation le 6 juin dernier à Frossay. Les militants fêtaient l'arrêt du projet industriel sur le site du Carnet. Deux gendarmes et un policier ont témoigné, et dans les procès-verbaux, ils l'accusent d'avoir crié au milieu du cortège : " On va se taper du RT (renseignement territoriaux), on y va, on les charge!". Certains manifestants ont le visage camouflé, les agents vont reculer. Une attitude véhémente et agressive pour le procureur qui réclame 800 euros d'amende dont 400 avec sursis. Hubert Morice lui, conteste tout : "d'abord les RT, je ne sais pas ce que c'est. Je voyais des gars habillés tout en noir, j'ai eu peur que ce soit des militants d'extrême droite, je leur ai demandé de dégager." Hubert Morice assure n'avoir par ailleurs aucun intérêt à se mettre les forces de l'ordre à dos, lui qui fait souvent le médiateur dans les manifestations et dénonce une volonté politique de casser tout mouvement contestataire à commencer par l'engagement écologiste.

"nous sommes criminalisés, comme des terroristes" - Hubert Morice

"Depuis quelques mois, on sent la pression. Nous sommes criminalisés comme si on était des terroristes, et ça divise la société. Je suis menacé dans ma ferme par des voisins, des militants d'extrême-droite. En 40 ans de militantisme, _je n'ai jamais eu peur comme aujourd'hui_", confie Hubert Morice qui va rester assis pendant toute l'audience. Des séquelles dit-il de son interpellation extrêmement violente. "Les forces de l'ordre ont attendu la fin de la manifestation pour venir m'arrêter. Ils m'ont sorti de force de la voiture, mis à terre comme un chien. J'ai fait un malaise, et j'ai toujours mal au bras aujourd'hui". Son avocat Maître Stéphane Vallée rappelle qu'il a eu 14 jours d'ITT. La présidente à plusieurs reprises rappelle qu'elle ne juge pas l'interpellation mais les propos présumés menaçants d'Hubert Morice. "Mais si! Bien sûr que vous jugez aussi l'interpellation, insiste l'avocat, elle fait partie intégrante de toute l'affaire. C'est à partir de là que tout s'enchaîne. J'en viens à me demander si ce n'était pas le choix de couper une tête, celle d'une figure emblématique du mouvement". Et de rappeler que face aux 3 témoignages des forces de l'ordre, lui en a recueilli 7 à décharge.

Hubert Morice entouré de militants venus le soutenir devant le tribunal.Le jugement a été mis en délibéré. Décision le 10 décembre © Radio France - Hélène Roussel

Le jugement a été mis en délibéré, décision le 10 décembre prochain.