Zébu mort au Perthus : le couple qui l'a percuté témoigne

Ce couple de Canétois s'est cru en plein rêve, en plein mauvais rêve surtout. Mercredi soir, Viviane et Paul reviennent d'Espagne et en arrivant à quelques centaines du poste frontière (sur la route N II), ils ont percuté, bien malgré eux, un zébu. L'animal qui s'était enfui d'un parc au Perthus est mort . Le couple qui l'a percuté a eu une immense frayeur.

Le mari, Paul, était au volant et Viviane, sur le siège passager, raconte la scène, encore choquée dans le ton et le souffle haletant : "Il y a une voiture qui était garée, qui avait déjà percuté un des animaux. Il y avait des policiers à la frontière mais ils n'arrivaient pas à arrêter ce zébu, ce dromadaire et ce buffle. De loin, ils ont essayé de faire signe avec des torches mais on ne pouvait pas voir. Pourtant on ne roulait pas vite puisqu'on arrivait sur le truc de frontière, on devait être à 40 ou 50 à l'heure."

"Heureusement qu'on avait une voiture comme celle-là, sinon on était mort."

"Puis, d'un seul coup, il y a un gros amas qui est venu se projeter sur notre voiture, on ne savait pas ce que c'était. Ça a fait une explosion... la vitre, tout ça. On a une voiture, c'est une 508, une voiture bien, enfin là elle n'est plus bien du tout, une voiture qui s'arrête quand il y a un obstacle, mais l'obstacle on l'avait déjà pris. On était sous le choc et puis on a vu une bête sur notre pare-chocs et puis elle est tombée du côté passager. J'ai voulu ouvrir la porte et je n'ai pas réussi."

"J'ai vu ensuite ce zébu en train d'agoniser, vous parlez d'un choc ! Et puis pas loin, il y a une autre bête qui s'est relevée et j'ai eu peur, c'était un dromadaire ! Non mais écoutez, franchement c'était un choc ! Heureusement qu'on avait une voiture comme celle-là sinon on était mort."

La forte présence des policiers et des pompiers a impressionné ce couple d'un peu plus de 70 ans. La frayeur a été immense pour eux et ils peinent à retrouver leurs esprits.

Le propriétaire du parc envisage de porter plainte pour un acte de malveillance, persuadé que quelqu'un s'est introduit dans l'enceinte pour ouvrir les barrières à ses animaux.