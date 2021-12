"Zemmour, il te ramène dans ton pays" : l'actrice Annabelle Lengronne visée par des insultes racistes à Dax

L'actrice Annabelle Lengronne a décidé de porter plainte après une agression dans les rues de Dax (Landes), tôt ce mardi 28 décembre. Dans une scène qu'elle a filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un homme préférer des insultes racistes tout en citant Eric Zemmour, candidat à la présidentielle. "Zemmour il te regarde, il ta ramène dans ton pays" entend-on, puis : "J'aime pas les Noirs et les Arabes, rentre dans ton pays sale bougnoule." L'avocat de l'actrice, maître Hosni Maati, contacté par France Bleu Gascogne, précise avoir envoyé au parquet de Dax une plainte avec constitution de partie civile pour injure à caractère racial et outrage sexiste. Joint ce mardi soir, le parquet de Dax dit ne pas avoir à ce stade enregistré de plainte et ne fait aucun commentaire.

L'actrice de 34 ans, qui a joué dans Les Kaïra, La Fine Équipe ou Filles de joie, se trouve ces jours-ci à Dax pour rendre visite à sa famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Lundi soir, elle décide de se rendre dans un bar dacquois avec une amie. C'est alors qu'elles font la connaissance d'un groupe de jeunes garçons, qui les invitent à poursuivre la soirée au domicile de l'un d'eux. Elles acceptent et tous se rendent dans un appartement du centre-ville de Dax. Tout se passait très bien, mais c'est en voulant quitter l'appartement, vers 3h30 du matin, que des tensions sont apparues, selon maître Hosni Maati. L'un des garçons propose à Annabelle Lengronne de la ramener chez elle, ce qu'elle refuse. Elle "lui répond qu’elle va faire sans lui mais celui-ci insiste lourdement et descends avec elle dans la rue", selon l'avocat. C'est à ce moment-là qu'Annabelle Lengronne décide de filmer la scène. Dans un court extrait diffusé sur les réseaux sociaux de l'actrice (Instagram et Facebook), on y voit cet homme proférer des insultes racistes. "Ce sont des propos extrêmement dégradants, le but c'est de chercher à l'humilier" dénonce Hosni Maati. Il précise que sa cliente, très choquée, ne souhaite pas s'exprimer publiquement sur cette affaire et veut simplement que "justice soit faite".