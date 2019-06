Zidane rechausse ses crampons pour son 47ème anniversaire

Aix-en-Provence, France

Les fans étaient au rendez-vous. Après avoir traversé 12 villes, qui auront vu plus de 250 équipes tenter leurs chances dans les complexes Z5 et le FIVE, Zinedine Zidane a choisi Aix-en-Provence pour la grande finale de ce tournoi international. Et la date n'est pas anodine : Zizou célèbre cette année son 47ème anniversaire.

Au total, 24 équipes (16 masculines et 8 féminines) se sont données rendez-vous pour la dernière étape. Les vainqueurs ont eu la chance de disputer un match contre la star du football et sa famille. Entre deux rencontres, Zizou, très réclamé, a posé aux côtés de ses fans et a signé des autographes.

A la fin du match, l'ex-champion du monde de football s'est félicité de cette journée.

Et face caméra, ses premiers mots sont pour les Bleues qui affrontent ce soir le Brésil : "Tout le mal qu’on leur souhaite, c’est de passer ce tour, qu’elles aillent le plus loin pour qu’elles puissent garder, comme on dit, la coupe à la maison !".