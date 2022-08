Zoé, première mission SNU, au commissariat de police de Montbéliard

Le commissariat de Montbéliard est le premier commissariat du département du Doubs à engager des jeunes en Service National Universel. Une façon de susciter ou confirmer d'éventuelles vocations et plus largement d'ouvrir la police à ces jeunes qui s'y intéressent.

Zoé, 16 ans, est ainsi la toute première lycéenne a effectuer sa "mission d'intérêt général" à l'accueil du public du commissariat de Montbéliard. En position opérationnelle, sous la tutelle bienveillante de la commandante Christine Farley. "Nos jeunes ne sont pas cantonnés à des actions d'observation, mais ils prennent vraiment part à l'activité de policier", explique la commissaire de Montbéliard, Déborah Boucher. "Le SNU est vraiment une volonté pour nous de faire entrer la jeunesse dans nos commissariats. C'est agréable de constater que notre métier donne encore envie. Et qu'on a encore des jeunes qui veulent s'investir chez nous".

"Une responsabilité réelle" pour Zoé à l'accueil du public © Radio France - Christophe Beck

Zoé l'avoue fièrement. C'est elle qui a initié la démarche pour décrocher ce SNU au commissariat de Montbéliard. Elle rêve d'être policière. Et ces 12 jours en responsabilité confirment parfaitement cette vocation. "J'ai beaucoup apprécié l'esprit de groupe de ce commissariat. Ma mission a été d'accueillir les usagers et de les orienter vers le bon service". Un vraie responsabilité même sur le plan de la confidentialité. "Je me dois de garder le silence sur les noms des personnels et des usagers et les affaires en cours".

Après cette mission estivale, Zoé prépare son entrée en classe de première au lycée des Huisselets à Montbéliard où elle va sûrement murir sa vocation et trouver la bonne filière pour intégrer la police. A Montbéliard, elle a la chance de disposer d'une école nationale de Police.

La dite "mission d'intérêt général" s'étale sur une durée de 12 jours, pendant les périodes de congés scolaires. Le commissariat de Montbéliard s'engage à accueillir quatre jeunes par saison.

En France, près de 40 000 jeunes de 15 à 17 ans ont fait le choix cette année du Service Nationale Universel.